БЕЛАВИА ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ РЕЙС МИНСК-САНЬЯ-МИНСК

10:08 08.10.2025 «Белавиа» открыла первый регулярный дальнемагистральный рейс Минск-Санья-Минск. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. Ранним утром Airbus A330-200 вылетел из Национального аэропорта Минск. На борту — 278 пассажиров, что составило 99% загрузки. Прибытие в аэропорт Санья ожидается в 20:00 по местному времени. На протяжении 10,5 часов перелета на широкофюзеляжном воздушном судне пассажирам будет предоставлено двухразовое питание, а также доступ к бортовой системе развлечений: фильмы, книги, музыка и игры, чтобы время пролетело незаметно