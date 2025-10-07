|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ РЕЙС МИНСК-САНЬЯ-МИНСК
10:08 08.10.2025
«Белавиа» открыла первый регулярный дальнемагистральный рейс Минск-Санья-Минск. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Ранним утром Airbus A330-200 вылетел из Национального аэропорта Минск. На борту — 278 пассажиров, что составило 99% загрузки.
Прибытие в аэропорт Санья ожидается в 20:00 по местному времени.
На протяжении 10,5 часов перелета на широкофюзеляжном воздушном судне пассажирам будет предоставлено двухразовое питание, а также доступ к бортовой системе развлечений: фильмы, книги, музыка и игры, чтобы время пролетело незаметно
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
Курсы в банках
на 08.10.2025
Конвертация в банках
на 08.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте