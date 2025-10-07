Новым официальным дистрибьютором грузовой техники SANY в Беларуси стала компания «ВИТ-М». На грузовики дается заводская гарантия и сервисный пакет ТО на весь ее период за счет дистрибьютора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «ВИТ-М», автоцентр находится на 4-м переулке Монтажников, 6А в районе МКАД и ТЭЦ-4. Там же сформирован шоурум под открытым небом. В отдельном здании размещен сервисный центр на 16 постов.

Ремонт проводят круглосуточно по фирменным технологиям на современном оборудовании. Специалисты прошли обучение по международным стандартам. На месте сформирован склад оригинальных запасных частей и расходников. Владельцы подержанной техники теперь могут свободно приобретать запчасти и проходить ремонт по стандартам производителя.

«Теперь у SANY в Беларуси появился надежный партнер, который обеспечит быструю поставку грузовой техники, ее гарантийное и сервисное обслуживание. Мощности и возможности это позволяют: дистрибьютор обладает гигантским сервисным комплексом у МКАД рядом с Сухарево, имеет 19-летний опыт работ в сфере обслуживания грузовой техники и пользуемся полным доверием китайского производителя», – отмечают в компании «ВИТ-М».

Новый дистрибьютор занимается сервисным и гарантийным обслуживанием всех моделей грузовиков SANY. Возьмутся и за ремонт автопарков «бэушной» техники.

Рядом с автоцентром обустроена демонстрационная площадка с грузовой техникой SANY. В шоуруме – тягачи, самосвалы и широкая линейка дорожно-строительной техники.

География поставок «ВИТ-М» охватывает всю страну. Большинство моделей оперативно отгружают со склада в день покупки. Крупные партии могут привезти напрямую с китайского завода с доставкой. Вся техника идет с «северным пакетом» для работы в суровых климатических условиях.

Новый дистрибьютор сконцентрировался на продаже тягачей и самосвалов SANY на спецусловиях. На все грузовики дается заводская гарантия и круглосуточная сервисная поддержка. На каждый самосвал действует заводская гарантия и бонусное ТО (сервисный пакет) от нового дистрибьютора. Самосвалы для Беларуси спроектированы с учетом регламентов нагрузок на ось, которые действуют в стране. Это позволяет эксплуатировать их без риска получения штрафов.

Грузовики SANY известны своей надежностью и адаптированы к тяжелым условиям работы. В конструкции применяются двухконтурная тормозная система Knorr-Bremse и усиленные чугунные мосты Hande, которые не деформируются при больших нагрузках. Самосвалы и тягачи оснащены эргономичной кабиной и одними из самых мощных двигателей Deutz до 560 л.с.

Грузовая техника SANY в Беларуси доступна в лизинг и рассрочку на комфортных условиях. Заявку одобряют в день обращения, все документы на покупку оформляются во время первого визита.

«Для рынка наступает новый этап развития. Вместе с официальными продажами мы берем на себя полный цикл сервисной поддержки и качественного оперативного обслуживания грузовой техники SANY. Владельцам автопарков теперь не нужно содержать в штате механика и склад запчастей, а это значит, что они могут зарабатывать и не тратить средства на ремонт», – заверяют в «ВИТ-М».

В планах у дистрибьютора – расширение модельного ряда SANY в Беларуси.

SANY – один из крупнейших в мире производителей грузовой, строительной и специальной техники. Бренд является флагманом китайской промышленности и известен во всем мире. У компании есть собственные заводы за пределами Китая, в том числе в Индии, Германии, США, Бразилии и Индонезии. На протяжении многих лет SANY лидирует по продажам строительной техники в Китае. Годовой объем продаж составляет более 10,4 млрд долларов.