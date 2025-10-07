Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ

16:33 07.10.2025 Александр Лукашенко 6 октября подписал Указ № 357, которым предусмотрен ряд кадровых решений в судейском корпусе. Об этом сообщает пресс-служба президента. Так, Владимир Янковский назначен председателем Гродненского областного суда. Назначены также судьи и руководители судов районного уровня. Главой государства также подписан указ № 358 "О присвоении квалификационных классов судьям".