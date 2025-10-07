|О компании
|07.10.2025
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ
16:33 07.10.2025
Александр Лукашенко 6 октября подписал Указ № 357, которым предусмотрен ряд кадровых решений в судейском корпусе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Так, Владимир Янковский назначен председателем Гродненского областного суда.
Назначены также судьи и руководители судов районного уровня.
Главой государства также подписан указ № 358 "О присвоении квалификационных классов судьям".
