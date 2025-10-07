ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МАРТ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ОПРОС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О РАБОТЕ МАРКЕТПЛЕЙСОВ


16:04 07.10.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуи запустило онлайн-опрос в целях изучения мнения потребителей о работе маркетплейсов и пунктов выдачи товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке до 10 октября.

Также в торговом ведомстве под руководством заместителя министра Светланы Короткевич прошла рабочая встреча с представителями популярных маркетплейсов — «Onliner», «Ozon», «Emall», «Deal», «Wildberries», «SHOP.BY», «Kufar», «Delivio», в ходе которой обсуждены подходы по регулированию деятельности маркетплейсов в Беларуси, направленные на обеспечение защиты прав потребителей, а также на создание условий честной конкуренции.

Особое внимание уделялось ключевым положениям проекта указа «О совершенствовании регулирования потребительского рынка», в том числе: обязательная регистрация интернет-площадок в Торговом реестре Беларуси и создание юридического лица для иностранных площадок; возложение на владельцев интернет-площадок обязанностей продавца-нерезидента по защите прав потребителей; право МАРТ ограничивать доступ к площадкам при нарушениях; обязательство интернет-магазинов формировать и поддерживать перечень обязательных к продаже товаров.
