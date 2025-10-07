Airbus с бортовым номером EW-587PD совершил свой первый контрольный полет в «Белавиа» после технического обслуживания. Не совсем обычный рейс длился почти 3 часа и был успешно завершен. Об этом сообщает Telegram-канал Национального авиаперевозчика.

Контрольные полеты накануне ввода в эксплуатацию самолета — стандартная практика в авиации. Так проводится комплексная проверка всех систем судна, что обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие строгим международным стандартам.

Уже скоро наш дальнемагистральный лайнер примет пассажиров. А вот здесь можно вспомнить, как летом мы презентовали первый дальнемагистральный самолет во флоте - А330-200 EW-588PD.