Экономика РБ


БУТБ НАЛАДИТ БОЛЕЕ ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ


14:02 07.10.2025

В ходе визита делегации Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Ярославль состоялся ряд мероприятий, направленных на вовлечение деловых кругов данного региона России в биржевую торговлю с предприятиями Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в частности, при поддержке Центра экспорта Ярославской области прошел семинар БУТБ для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных выходе на белорусский рынок с продукцией собственного производства. Речь идет о поставках в Беларусь товаров промышленного и потребительского назначения, выпускаемых в регионе, в том числе с целью импортозамещения. В 2024-2025 гг. подобная продукция уже реализовывалась на БУТБ ярославскими производителями, поэтому за счет аккредитации новых компаний данное направление сотрудничества планируется активизировать.

Кроме того, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук принял участие в конференции «Сделано в России. ВЭД со всем миром в современных реалиях», организованной в рамках Недели промышленности Ярославской области. В своем выступлении представитель биржи рассказал о возможностях применения механизма биржевых торгов при заключении трансграничных сделок, акцентировав внимание на положительном опыте использования площадки БУТБ ярославскими компаниями.

«На сегодняшний день на бирже аккредитованы 33 участника биржевых торгов из Ярославской области. За 9 месяцев 2025 г. их товарооборот на нашей электронной платформе превысил 12,3 млн USD. При этом 84% от этой суммы пришлось на закупки белорусского сливочного масла, что говорит о необходимости расширения товарной номенклатуры взаимной биржевой торговли. Впрочем, определенные подвижки в этом вопросе уже есть. К примеру, в нынешнем году белорусские мясокомбинаты начали поставки в регион полуфабрикатов из мяса говядины, в то время как ярославский производитель ветеринарных препаратов заключил первую биржевую сделку по продаже своей продукции одному из белорусских сельскохозяйственных предприятий», – отметил Ярослав Ковальчук.

В долгосрочной перспективе обеспечивать устойчивый рост показателей биржевого сотрудничества Беларуси и Ярославской области планируется путем более тесного взаимодействия с региональным центром экспорта и торгово-промышленной палатой, которые по итогам переговоров выразили готовность содействовать в информировании ярославского бизнес-сообщества о торговых инструментах и решениях, предлагаемых биржей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5500
USD 3.0150 3.0270
RUB 3.6500 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 96.0000 97.3047
USD/RUB 82.0000 83.0013
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
