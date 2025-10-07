В ходе визита делегации Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Ярославль состоялся ряд мероприятий, направленных на вовлечение деловых кругов данного региона России в биржевую торговлю с предприятиями Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в частности, при поддержке Центра экспорта Ярославской области прошел семинар БУТБ для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных выходе на белорусский рынок с продукцией собственного производства. Речь идет о поставках в Беларусь товаров промышленного и потребительского назначения, выпускаемых в регионе, в том числе с целью импортозамещения. В 2024-2025 гг. подобная продукция уже реализовывалась на БУТБ ярославскими производителями, поэтому за счет аккредитации новых компаний данное направление сотрудничества планируется активизировать.

Кроме того, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук принял участие в конференции «Сделано в России. ВЭД со всем миром в современных реалиях», организованной в рамках Недели промышленности Ярославской области. В своем выступлении представитель биржи рассказал о возможностях применения механизма биржевых торгов при заключении трансграничных сделок, акцентировав внимание на положительном опыте использования площадки БУТБ ярославскими компаниями.

«На сегодняшний день на бирже аккредитованы 33 участника биржевых торгов из Ярославской области. За 9 месяцев 2025 г. их товарооборот на нашей электронной платформе превысил 12,3 млн USD. При этом 84% от этой суммы пришлось на закупки белорусского сливочного масла, что говорит о необходимости расширения товарной номенклатуры взаимной биржевой торговли. Впрочем, определенные подвижки в этом вопросе уже есть. К примеру, в нынешнем году белорусские мясокомбинаты начали поставки в регион полуфабрикатов из мяса говядины, в то время как ярославский производитель ветеринарных препаратов заключил первую биржевую сделку по продаже своей продукции одному из белорусских сельскохозяйственных предприятий», – отметил Ярослав Ковальчук.

В долгосрочной перспективе обеспечивать устойчивый рост показателей биржевого сотрудничества Беларуси и Ярославской области планируется путем более тесного взаимодействия с региональным центром экспорта и торгово-промышленной палатой, которые по итогам переговоров выразили готовность содействовать в информировании ярославского бизнес-сообщества о торговых инструментах и решениях, предлагаемых биржей.