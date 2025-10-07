ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ РОУМИНГА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ


13:51 07.10.2025

В связи с решением уполномоченных государственных органов Российской Федерации абоненты компании МТС могут столкнуться с ограничениями передачи данных и отправки/получения СМС-сообщений при нахождении в роуминге на территории России. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, МТС продолжает взаимодействовать с роуминговыми партнерами, чтобы обеспечить максимально возможную доступность услуг на территории России, и будет оперативно информировать абонентов при появлении новой информации.

По имеющейся на текущий момент информации, российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. При отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.

При этом ограничения не затрагивают услуги голосовой связи, которые остаются доступными независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5500
USD 3.0150 3.0270
RUB 3.6500 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 96.0000 97.3047
USD/RUB 82.0000 83.0013
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте