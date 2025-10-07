В связи с решением уполномоченных государственных органов Российской Федерации абоненты компании МТС могут столкнуться с ограничениями передачи данных и отправки/получения СМС-сообщений при нахождении в роуминге на территории России. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, МТС продолжает взаимодействовать с роуминговыми партнерами, чтобы обеспечить максимально возможную доступность услуг на территории России, и будет оперативно информировать абонентов при появлении новой информации.

По имеющейся на текущий момент информации, российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. При отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.

При этом ограничения не затрагивают услуги голосовой связи, которые остаются доступными независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС.