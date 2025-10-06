|О компании
|07.10.2025
Экономика РБ
НА КРЫШЕ ТРЦ «ТИТАН» В МИНСКЕ ЗАПУСТИЛИ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
12:45 07.10.2025
ТРЦ «Титан» превратил крышу в солнечную электростанцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Сигмаполюс», «поле» из 180 панелей будет вырабатывать электроэнергию для освещения торговых и развлекательных площадей. В случае успеха проекта такие же станции появятся и на других комплексах в столице.
Электростанцию разместили на кровле паркинга торгового центра. Теперь ее «обвивает» геометрически выверенный каркас с местами для фотоэлектрических модулей TopCon Bifacial мощностью 580 Вт. Рабочие установили 180 панелей солнечных панелей.
Застройщик использовала специальную систему креплений, чтобы обойтись без дополнительного утяжеления и сберечь покрытие. Конструкции будут оберегать кровлю от намокания и обеспечат красивый вид – с высоты станция напоминает трибуны стадиона.
Площадь электростанции – около 500 «квадратов», мощность – 104,4 кВт. Технология позволяет с высокой эффективностью преобразовать солнечный свет в электричество. Которое планируют использовать для работы новой торговой галереи ТРЦ «Титан», в том числе освещения магазинов, кафе и паркинга.
Площадку для станции выбирали тщательно. Плоская кровля на паркинге ТРЦ «Титан» подошла лучших других: не содержит вентшахт, воздуховодов и инженерных сетей. Плюсом стало и то, что соседние здания не бросают тень на солнечные панели.
Солнечная электростанция будет работать круглый год. В погожие дни большую часть энергии дадут солнечные панели, а в сумерки задействуют обычную электросеть.
Миссией проекта называют заботу об окружающей среде и снижение углеродного следа: на нужды ТРЦ потребуется меньше энергии, производство которой сопряжено с выбросом парниковых газов.
«Проект отражает нашу приверженность принципам устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. Это не только экономически выгодное вложение, но и важный шаг в формировании экологичной инфраструктуры города и снижении углеродного следа. Возможно, такие станции станут нормой для Минска в ближайшие 10-20 лет и позволят повысить роль возобновляемых источников энергии в столице», – отмечают в компании «Сигмаполюс».
Инвестиции в электростанцию планируют окупить за 4-5 лет. Если опыт окажется успешным, проект масштабируют и на другие объекты застройщика – как торгово-развлекательные, так и офисные комплексы.
