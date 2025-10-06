ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕЭК: В ЕАЭС ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ИЗЪЯТО ОКОЛО 53 МЛН. КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ


12:30 07.10.2025

С 2020 по 2024 годы уполномоченные органы стран Евразийского экономического союза пресекли оборот 53 млн. единиц контрафактной продукции. Эти данные привел министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на пленарном заседании XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025», который проходит 6-7 октября в Минске, сообщает ЕЭК.

По словам Бахыта Султанова, противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.

В этом году Комиссия подготовила очередной отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС за 2024 год.

«В 2024 году в странах Союза пресечен оборот 6,6 млн единиц контрафактной продукции, что почти на 15% превышает показатели предыдущего года», – рассказал министр ЕЭК.

своем выступлении Бахыт Султанов отметил возрастающую роль искусственного интеллекта в деятельности, позволяющей пресекать распространение контрафактной продукции.

«Ярким примером может служить использование инструментов мониторинга предложений о продаже товаров на маркетплейсах, позволяющих обнаруживать контрафактный товар еще до того, как это предложение станет доступным потребителю», – отметил министр ЕЭК.

В рамках подготовки Плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» государства ЕАЭС рассматривают возможность закрепления правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности, созданных искусственным интеллектом. Параллельно на основе международного опыта планируется разработать рекомендации по охране и защите прав на такие объекты, в том числе в Интернете, а также проработать вопрос о целесообразности создания системы регистрации географических указаний ЕАЭС.

Практическим итогом Форума «Антиконтрафакт-2025» станут конкретные рекомендации по итогам работы тринадцати тематических сессий. Эти предложения предназначены для использования правообладателями, бизнесом и законодательными органами стран ЕАЭС для дальнейшего укрепления единого экономического пространства.

Форум «Антиконтрафакт» – крупнейшая международная площадка для диалога представителей власти, бизнеса, правообладателей, производителей, авторов и общественности, на которой обсуждаются и вырабатываются предложения по повышению эффективности борьбы с распространением контрафактной продукции, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и формированию цивилизованного рынка товаров и услуг, прежде всего в странах ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0390 +0.0334
RUB 3.6771 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5500
USD 3.0150 3.0270
RUB 3.6500 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 96.0000 97.3047
USD/RUB 82.0000 83.0013
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте