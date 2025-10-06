УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за сентябрь текущего года выдано 136 906 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 114 042 разрешения (83,3% от общего количества).

В отношении электромобилей в сентябре текущего года оформлены 2 133 разрешения.

В отношении транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров, оформлено 6 859 разрешений.

В сентябре услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 1 909 автовладельцев. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 219 разрешений в электронной форме.

В сентябре текущего года на диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» оказаны 543 услуги по выдаче международного сертификата технического осмотра.

Из общего количества транспортных средств, представленных в сентябре на государственный технический осмотр, 13.5% транспортных средств (20 138) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (29 616 несоответствий).

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ в отношении 232 электромобилей выявлено 16 неисправностей, в том числе по внешним световым приборам – 6, колёсам и шинам – 5, тормозным системам – 2, рулевому управлению, элементам ходовой части и комплектации транспортных средств – по 1.

Также информируем, что в октябре текущего года по адресу г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13 планируется открытие поверочной лаборатории по государственной поверке средств измерений в области оптико-физических измерений (дымомеров, газоанализаторов) с выдачей соответствующих документов.

Кроме того, с 1 по 20 октября 2025 года физическим лицам пенсионного возраста, имеющим в собственности транспортные средства, на диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» при предъявлении пенсионного удостоверения будет предоставляться скидка 20% на услуги по проведению государственного технического осмотра.