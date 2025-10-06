|О компании
|07.10.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: В СТРАНЕ СОЗДАНЫ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА МЕСТАХ
11:25 07.10.2025
В Беларуси созданы инструменты для устойчивого роста инвестиционной активности на местах. Об этом заявил 6 октября 2025г. первый заместитель министра экономики Иван Вежновец на заседании экспертно-консультативного совета при Совете Республики под руководством спикера верхней палаты Парламента Натальи Кочановой, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
По словам первого замминистра, в Беларуси сформирована действенная система поддержки производственного бизнеса: от льгот и преференций до доступного финансирования. Это позволяет модернизировать действующие предприятия и запускать новые, создавать рабочие места, укрепляя экономическую устойчивость регионов.
«Реализация инициативы Главы государства «Один район – один проект» уже принесла ощутимые результаты: завершен 91 проект в 79 районах, создано 4,3 тысячи рабочих мест.
До конца года планируется реализовать ещё около 60 проектов, что даст дополнительно 2,6 тысячи рабочих мест. Остальные – наш стратегический резерв на следующую пятилетку», – отметил Иван Вежновец.
Первый заместитель министра рассказал о запуске новой «Региональной инициативы».
«Уже сформирован портфель из 70 проектов на сумму свыше 500 млн рублей. Сегодня мы активно работаем над улучшением условий финансирования бизнес-идей, участвующих в этой инициативе. Также в следующем году планируется запуск трех новых кредитных продуктов, направленных на выполнение задач предстоящей пятилетки: «Сильные регионы», «Технологическая самодостаточность» и «Туристический потенциал», – акцентировал Иван Вежновец.
Первый замглавы экономического ведомства также напомнил, что обновлённый Закон «Об инвестициях» предлагает гибкие механизмы поддержки:
«Для крупных проектов – инвестиционные и специальные инвестдоговоры с расширенным пакетом льгот и возможностью госзакупки продукции. Уже заключено три таких договора на сумму 2,6 млрд рублей.
Для региональных инициатив – базовый пакет льгот в рамках преференциального инвестпроекта. Региональными властями принято 19 решений на общую сумму около 1,2 млрд рублей.
Особые условия – для инновационных проектов с высоким потенциалом импортозамещения и нацеленных на обеспечение технологической безопасности.
Кроме этого, в стране эффективно работают и другие преференциальные режимы: в СЭЗ, индустриальном парке «Великий камень», ПВТ и технопарках.
Все эти меры – не просто поддержка бизнеса. Это инвестиции в будущее регионов и страны в целом», – резюмировал Иван Вежновец.
