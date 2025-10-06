За январь-август 2025 г. объем промышленного производства в Минской области в текущих ценах составил 30 953,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 15,9%, в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизился на 0,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 1,2%.