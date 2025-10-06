С 7 по 10 октября Минский автомобильный завод — один из лидеров белорусского машиностроения — примет участие в Петербургском международном газовом форуме, где представит обновленную линейку грузовой, пассажирской и коммунальной техники на газомоторном топливе, разработанную с учетом современных требований к экологичности, эффективности и безопасности для пассажиров и водителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, одним из важнейших направлений развития и расширения модельного ряда Минского автомобильного завода является разработка и создание продукции использующей природный газ в качестве топлива. С 2014г. предприятием на постоянной основе велась работа по созданию и совершенствованию конструкции пассажирской техники. Последние несколько лет активно развивается направление грузовой газомоторной техники, в т.ч. с участием российских партнеров (в частности ПАО «ГАЗПРОМ»).

МАЗ продемонстрирует магистральные газовые тягачи, предназначенные для перевозки различных грузов, включая опасные (ДОПОГ):

МАЗ-54402N — тягач на КПГ с механической 16-ступенчатой КПП и увеличенным объемом баллонов (1292 л), обеспечивающим запас хода до 600 км.

Кроме того, совершенствование грузовой техники МАЗ в том числе строится на развитии и применении роботизированных коробок передач. Так, будут представлены:

МАЗ-64А02N — тягач на компримированном природном газе (КПГ) с запасом хода до 450 км. Оснащен 12-ступенчатой роботизированной КПП с ретардером, рестайлинговой кабиной с двумя спальными местами и расширенным функционалом для водителя.

МАЗ-54А02N — модель на сжиженном природном газе (СПГ), предназначенная для перевозки опасных грузов с 12-ступенчатой роботизированной КП. Запас хода — до 1140 км благодаря криогенным бакам объемом 930 л. Отличается высокой безопасностью и комфортом.

Все модели оснащены системами курсовой устойчивости, ABS, ASR и современными средствами комфорта: мультируль, кондиционер, независимый отопитель, круиз-контроль и светодиодная оптика.

МАЗ продолжает развивать линейку городских супернизкопольных автобусов третьего поколения. МАЗ 303948 – первый газовый автобус в данной линейке. Автобус на КПГ, установлены газовые баллоны российского производства объемом 960 литров, запас хода до 400 км., есть вариант установки 4 типа объемом 1 320 л (запас 500 км.). ДВС - Евро-5 мощностью 280 л.с., КП - автомат 6 ст. Мест для пассажиров – 28 (на 2 больше чем на 2 поколении), с низкого пола – до 14 (на 8 больше чем на 2 поколении). Супернизкопольный: до ступеньки расстояние - 32 см., у аналогов - 34 см. Автобус вобрал все преимущества 3 поколения: новый дизайн каркаса, увеличенная площадь остекления (+30%), увеличенная площадь низкого пола (+30%), за счет на низком полу может разместиться до 14 пассажиров, эффективная система кондиционирования (равномерно по всему салону воздух распределяется. Конкурентным преимуществом автобусов МАЗ является наличие в базовой комплектации – кондиционера с воздуховодом в кабину водителя, адресные кнопки открытия дверей, USB розетки, система видеонаблюдения.

Мусоровоз МАЗ-590723-042 создан на базе шасси МАЗ-534023 колесной формулой 4х2, на КПГ. Надстройка МАЗ (МТМ). Вместимость кузова 16 м³, коэффициент уплотнения отходов 1:6, Объем баллонов составляет 892 л (492+400л), что обеспечивает запас хода порядка 370 км. Отличительной особенностью мусоровоза от предыдущей версии является увеличенное на 20% усилие прессования за счет доработки конструкции подающей плиты и схемы расположения гидроцилиндров.

МАЗ активно взаимодействует с более чем 30 российскими производителями спецоборудования, обеспечивая создание высококачественного отечественного продукта. Ярким примером двустороннего сотрудничества и по-настоящему партнерских отношений является комбинированная дорожная машина (КДМ-591223-С40) на базе шасси МАЗ-534023 колесной формулой 4х2, на КПГ. Производитель оборудования ООО «Смол Маш» (Смоленская область, Российская Федерация).

Автомобиль идеально подходит для круглогодичной работы в городе благодаря небольшим габаритам и маневренности (уборка, мойка, а также зимняя уборка снега и обработка дорог противогололедными реагентами (песок, соль и т.д.). В настоящее время предприятием разработана и внедрена система точного дозирования противогололедных материалов, обеспечивающая распределение от 5г чистой соли на 1м2 дорожного покрытия приобработке полосы шириной 6 м и 12 м.

Шасси МАЗ-534023 оснащено ДВС 280 л.с. на КПГ и МКП 9-ступенчатая. Технически допустимая максимальная масса автомобиля 20,5 т. Объем баллонов составляет 892 л (492+400л), что обеспечивает запас хода порядка 370 км.

Вся представленная техника имеет высокий уровень локализации в рамках Союзного государства за счет компонентов и решений белорусского и российского производства.

Кроме того, ПМГФ-2025 – это превосходный фундамент для обмена опытом, внедрения новых идей и технологий, а также выработки и согласования решений, направленных на максимально эффективную реализацию технологического потенциала Республики Беларусь и Российской Федерации.