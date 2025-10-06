ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ НА 14% - БАА


09:43 07.10.2025

В сентябре официальные продажи новых легковых автомобилей в Беларуси сложились на 2% выше, чем в августе, и составили 4352 шт. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В целом за январь-сентябрь продано 37,1 тыс. новых автомобилей против 32,5 тыс. за тот же период 2024 года, то есть рынок вырос на 14%. Однако следует отметить, что это превышение сформировалось в первом квартале года, а в последние месяцы продажи идут по прошлогоднему графику. Лидером легкового рынка Беларуси является Belgee – 14917 автомобилей, далее следуют Lada – 9801 автомобиль (включая модель Largus) и Geely – 3910 машин. Эти же три бренда показали лучший результат и в сентябре. Марки Belgee и Geely совместно занимают более половины рынка.

Абсолютным лидером среди моделей является Belgee X50 – уже свыше 7,5 тыс. машин с начала года. В тройке также Lada Vesta и Belgee X70, но с отставанием почти в два раза. Важная тенденция – рост доли электротранспорта. Участники официального рынка в этом году продали уже 5616 “зеленых” автомобилей против 1998 за тот же период прошлого года (рост в 2,8 раза). Наиболее продаваемые – Dongfeng Box, Voyah Free и Geely EX5.

На официальный авторынок Беларуси в ближайшие месяцы будут воздействовать несколько негативных факторов. Действует высокий утилизационный сбор на импортные автомобили с ДВС для юридических лиц (включая китайские марки, собираемые в России, по которым не решены межправительственные вопросы). Недавно исчерпана квота на 2025 год для беспошлинного ввоза электромобилей и последовательных гибридов, что приведет к временной приостановке импорта таких автомобилей юридическими лицами.

В связи с этим ожидается, что в последние месяцы 2025 года не произойдет значительного сезонного прироста продаж, и рынок будет близок к текущим уровням.
