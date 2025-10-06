|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 9,4%
09:27 07.10.2025
За январь-июль 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,6%, рентабельность продаж – 9,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2025 г. составила 17,6 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,6 млрд. рублей, или 14,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 августа 2025 г. составила 19,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,1 млрд. рублей, или 15,4% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
Курсы в банках
на 07.10.2025
Конвертация в банках
на 07.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте