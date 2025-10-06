ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
07.10.2025   
Экономика РБ


ОКОЛО 15 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО»


09:04 07.10.2025

Около 15 разработок БГУ представят на Международной специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро». Научное мероприятие состоится 7–10 октября в г. Минске (пр-т Победителей, 20/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгосуниверситета, на стенде БГУ продемонстрируют автоматизированный комплекс для многопозиционной заливки полимерных композитных смесей. Это ресурсосберегающее технологическое оборудование для производства изделий из пенополиуретанов. Представляет пользу в коммунальном хозяйстве, автомобилестроении, мебельной промышленности и нефтехимическом производстве. Оборудование обладает высокой точностью, ценовым преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами и справляется со сложными полимерными системами.

Также посетителей ознакомят с сверхширокополосным радиопоглощающим покрытием для оборудования безэховых камер и измерительных площадок. Материал применим для оборудования рабочих мест в высококачественных безэховых камерах, обеспечивает проведение высокоточных измерений характеристик антенной техники современных систем радиолокации, радионавигации и связи и испытаний радиоэлектронной аппаратуры на электромагнитную совместимость. По своим характеристикам поглотитель аналогичен лучшим мировым образцам.

Кроме того, ученые БГУ расскажут о механико-математических моделях для обеспечения безопасной эксплуатации шахтных стволов. Представляют собой комплекс специализированных программ для расчета устойчивости подземных сооружений, деформаций и сдвижений земной поверхности, а также включают мощный функциональный набор для горного проектировщика и геолога. Система может быть внедрена на горнодобывающих предприятиях. В частности, разработка уже применяется в ОАО «Беларуськалий».

Также в числе экспонатов БГУ жидкокристаллические материалы с эффектом памяти и мультистабильные панели на их основе; радиационно-стойкие наноструктурированные керамические покрытия; информационная система по учету источников ионизирующего излучения, ядерных материалов и радиоактивных отходов; новые модули многофункционального измерительного комплекса «Alma Meter – 2» и др.

Отметим, разработки БГУ будут представлены в составе коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.

Справка.

Международная специализированная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» впервые организована в 1995 году. Мероприятие привлекает внимание производителей оборудования, технологий и материалов. Направлено событие на презентацию достижений топливно-энергетического комплекса разных стран, продвижение лучших инновационных разработок в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития.
