Экономика РБ


ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $3,8 МЛРД


17:06 06.10.2025

В январе-августе 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 55 975 млн. долларов США. К уровню января-августа 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99,99%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,4% и составил $26 091,8 млн, импорт вырос на 2,2% до $29 883,2 млн.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-августе 2025г. составило $3 791,4 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0390 +0.0334
RUB 3.6771 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5390
USD 2.9990 3.0120
RUB 3.6600 3.6720
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 96.0000 96.9000
USD/RUB 81.7000 82.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
