В январе-августе 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 55 975 млн. долларов США. К уровню января-августа 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99,99%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,4% и составил $26 091,8 млн, импорт вырос на 2,2% до $29 883,2 млн.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-августе 2025г. составило $3 791,4 млн.