|06.10.2025
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $3,8 МЛРД
17:06 06.10.2025
В январе-августе 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 55 975 млн. долларов США. К уровню января-августа 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99,99%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,4% и составил $26 091,8 млн, импорт вырос на 2,2% до $29 883,2 млн.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-августе 2025г. составило $3 791,4 млн.
