Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 3%


16:41 06.10.2025

В январе-августе 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5 779,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97% к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 205,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 336,1 тыс. тонн (или 94,1% к уровню января-августа 2024 г.), молока – 1 590,1 тыс. тонн (или 105,2%). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,9% молока и 89,4% производства яиц.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 905,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 321,2 тыс. голов.

На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях скошены и обмолочены зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) с 97,7% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 926 тыс. тонн при средней урожайности 49,5 центнера с одного гектара убранной площади.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 857,9 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 941,8 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 20,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,9 центнера кормовых единиц.
