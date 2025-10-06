КГК Витебской области выявил факты завышенных объемов материалов и работ, предусмотренных для реконструкции трамвайных путей в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал Госконтроля.

Госконтролеры установили, что определенное в проектно-сметной документации количество геотекстильного полотна, применяемого для усиления основания покрытия под трамвайными путями, дренажа, снижения шума и вибрации, почти втрое больше необходимого числа.

После вмешательства КГК заказчиком строительства совместно с проектировщиком исключены из сметной стоимости излишний материал и работы по его применению, что позволило предотвратить незаконное получение 107 тыс. рублей бюджетных средств.