|06.10.2025
Экономика РБ
В ВИТЕБСКЕ ПРЕДОТВРАЩЕНО НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ
16:10 06.10.2025
КГК Витебской области выявил факты завышенных объемов материалов и работ, предусмотренных для реконструкции трамвайных путей в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал Госконтроля.
Госконтролеры установили, что определенное в проектно-сметной документации количество геотекстильного полотна, применяемого для усиления основания покрытия под трамвайными путями, дренажа, снижения шума и вибрации, почти втрое больше необходимого числа.
После вмешательства КГК заказчиком строительства совместно с проектировщиком исключены из сметной стоимости излишний материал и работы по его применению, что позволило предотвратить незаконное получение 107 тыс. рублей бюджетных средств.
