Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 181 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ


14:11 06.10.2025

С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 181 601 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 213 337 жителей Европы. Из Латвии прибыли 389 536 иностранцев, из Литвы — 650 334, из Польши — 122 998. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 50 469 иностранных граждан.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2025
валюта курс
EUR 3.5271
USD 3.0056
RUB 3.6834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0390 +0.0334
RUB 3.6771 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5390
USD 2.9990 3.0120
RUB 3.6600 3.6720
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 96.0000 96.9000
USD/RUB 81.7000 82.6000
подробнее
