Экономика РБ


СТАРТУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В АЭРОПОРТ МИНСК С ОСТАНОВКОЙ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»


13:18 06.10.2025

Начинается реализация одного из самых ожидаемых инфраструктурных проектов — скоростного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Минск – Городище – индустриальный парк «Великий камень» – Национальный аэропорт Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка «Великий камень», подготовительные работы планируется начать в 2025 году.

Согласно проекту, железная дорога пройдет по существующему маршруту от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой будет построено около 18 км новых железнодорожных путей в направлении аэропорта.

Общая протяжённость маршрута составит 41,8 км, а время в пути — менее 30 минут.

Инфраструктура на данном участке будет создаваться практически с нуля, поэтому реализация проекта рассчитана на несколько лет. Сроки реализации - до 2028-2029 гг., когда пойдут первые составы.

Проект скоростного сообщения создаст современную транспортную связь между столицей, индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом Минск, способствуя дальнейшему развитию парка как ключевого логистического и инвестиционного центра региона.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2025
валюта курс
EUR 3.5271
USD 3.0056
RUB 3.6834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0390 +0.0334
RUB 3.6771 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5390
USD 2.9990 3.0120
RUB 3.6600 3.6720
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 96.0000 96.9000
USD/RUB 81.7000 82.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
