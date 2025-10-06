|О компании
|06.10.2025
Экономика РБ
СТАРТУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В АЭРОПОРТ МИНСК С ОСТАНОВКОЙ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
13:18 06.10.2025
Начинается реализация одного из самых ожидаемых инфраструктурных проектов — скоростного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Минск – Городище – индустриальный парк «Великий камень» – Национальный аэропорт Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка «Великий камень», подготовительные работы планируется начать в 2025 году.
Согласно проекту, железная дорога пройдет по существующему маршруту от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой будет построено около 18 км новых железнодорожных путей в направлении аэропорта.
Общая протяжённость маршрута составит 41,8 км, а время в пути — менее 30 минут.
Инфраструктура на данном участке будет создаваться практически с нуля, поэтому реализация проекта рассчитана на несколько лет. Сроки реализации - до 2028-2029 гг., когда пойдут первые составы.
Проект скоростного сообщения создаст современную транспортную связь между столицей, индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом Минск, способствуя дальнейшему развитию парка как ключевого логистического и инвестиционного центра региона.
