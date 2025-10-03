Защита своих брендов и репутации производителя качественной продукции - приоритет для Беларуси. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на открытии XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025», сообщает Telegram-канал Правительства.

«Мы очень бережем имя своих брендов, свою репутацию. Те репутационные издержки, которые могут быть причинены за счет контрафакта, порой даже выше, чем налоговые издержки или непоступления налогов», - сказала Наталья Петкевич

Вице-премьер добавила, что Беларусь взяла лучшее с советских времен, в том числе высочайшее качество производства - от продуктов питания до машиностроения, фармацевтики и других товаров

Наталья Петкевич поблагодарила организаторов за возможность провести в Минске такой представительный форум

«Площадка собрала большое количество участников, что еще раз доказывает актуальность темы, - отметила вице-премьер. - Контрафакт - не только угроза для добросовестных производителей и правообладателей, но и масштабный вызов для государства, экономики, бизнеса, международного сотрудничества и, что еще более важно, безопасности людей».