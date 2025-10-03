ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПЕТКЕВИЧ: ЗАЩИТА СВОИХ БРЕНДОВ И РЕПУТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ - ПРИОРИТЕТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ


12:45 06.10.2025

Защита своих брендов и репутации производителя качественной продукции - приоритет для Беларуси. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на открытии XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025», сообщает Telegram-канал Правительства.

«Мы очень бережем имя своих брендов, свою репутацию. Те репутационные издержки, которые могут быть причинены за счет контрафакта, порой даже выше, чем налоговые издержки или непоступления налогов», - сказала Наталья Петкевич

Вице-премьер добавила, что Беларусь взяла лучшее с советских времен, в том числе высочайшее качество производства - от продуктов питания до машиностроения, фармацевтики и других товаров

Наталья Петкевич поблагодарила организаторов за возможность провести в Минске такой представительный форум

«Площадка собрала большое количество участников, что еще раз доказывает актуальность темы, - отметила вице-премьер. - Контрафакт - не только угроза для добросовестных производителей и правообладателей, но и масштабный вызов для государства, экономики, бизнеса, международного сотрудничества и, что еще более важно, безопасности людей».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2025
валюта курс
EUR 3.5271
USD 3.0056
RUB 3.6834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5345 +0.0095
USD 3.0056 +0.0169
RUB 3.6834 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5390
USD 2.9990 3.0120
RUB 3.6600 3.6720
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 96.0000 96.9000
USD/RUB 81.7000 82.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте