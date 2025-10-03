По предложению Департамента финансовых расследований (ДФР) недобросовестное частное предприятие исключено из реестра переработчиков мясной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

В ходе контрольных мероприятий Слонимским межрайотделом финансовых расследований установлены многочисленные нарушения в деятельности коммерческого предприятия г. Новогрудка, занимавшегося переработкой мясной продукции.

Проверка предприятия выявила, что: учет готовой продукции не совпадал с фактическим временем и датой выработки; отходы производства хранились в автомобиле-фургоне прямо на улице; температура при хранении продукции была выше требуемой почти в 2 раза; к производству продукции был допущен работник, не имевший санитарную книжку и др.

Ранее в деятельности частного предприятия неоднократно выявлялись нарушения. Однако мер по исправлению ситуации принято не было.

По представлению органов финансовых расследований предприятие исключено из реестра переработчиков мясной продукции. Производственная деятельность общества прекращена. Предприятие и его руководитель оштрафованы.