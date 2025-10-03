Розничный товарооборот в Минской области в январе-августе 2025 г. составил 11 361,1 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97% розничного товарооборота области, в январе-августе 2025 г. составил 11 015,1 млн. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.

В январе-августе 2025 г. оптовый товарооборот составил 18 271,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-августа 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2025 г. составил 526 млн. рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.