|06.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,2%
11:32 06.10.2025
Розничный товарооборот в Минской области в январе-августе 2025 г. составил 11 361,1 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97% розничного товарооборота области, в январе-августе 2025 г. составил 11 015,1 млн. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.
В январе-августе 2025 г. оптовый товарооборот составил 18 271,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-августа 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2025 г. составил 526 млн. рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2024 г.
