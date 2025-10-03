|О компании
|06.10.2025
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СОЦЭКОНОМРАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
11:29 06.10.2025
Александр Лукашенко подписал Распоряжение, которым создана рабочая группа по доработке проекта Программы социально-экономического развития страны на 2026 - 2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ее состав включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель Правления Национального банка Роман Головченко.
Рабочей группе поручено совместно с Правительством доработать проект Программы социально-экономического развития на 2026 - 2030 годы и доложить о нем Главе государства. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.
