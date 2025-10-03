Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СОЦЭКОНОМРАЗВИТИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

11:29 06.10.2025 Александр Лукашенко подписал Распоряжение, которым создана рабочая группа по доработке проекта Программы социально-экономического развития страны на 2026 - 2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента. В ее состав включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель Правления Национального банка Роман Головченко. Рабочей группе поручено совместно с Правительством доработать проект Программы социально-экономического развития на 2026 - 2030 годы и доложить о нем Главе государства. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.