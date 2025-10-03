Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,321 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

11:22 06.10.2025 В Беларуси на 6 октября намолочено 9,321 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,310 млн.тонн, Гродненская – 1,812 млн.тонн, Брестская – 1,788 млн.тонн, Могилевская – 1,286 млн.тонн, Гомельская – 1,107 млн.тонн, Витебская – 1,018 млн.тонн Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 88% площадей, что составляет 2 036 тысяч гектаров Средняя урожайность выше прошлогодней на 5,1 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 682 тысяча тонн – 97 % от плана Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 337 тыс.га или 89 % запланированного. Заготовлено льнотресты 153 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,9 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 56 % площадей, что составляет 573 тысяч гектаров Заготовлено сена 554 тыс.тонн – 77% плана. Сенажа – 13 млн. 662 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 12 млн. 560 тыс.тонн - 61% плана. Травяных кормов - 7 млн. 558 тыс.тонн кормовых единиц - 75% плана Сахарная свекла убрана с 44% площадей, что составляет 47 тысячи гектаров. Накопано 2 миллиона 332 тысячи тонн корнеплода Картофеля в стране накопано 510 тысяч тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 3,7 ц/га. Убрано уже 73% площадей. Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 96 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 57%.