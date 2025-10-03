|О компании
|06.10.2025
|
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ - БЕССПОРНЫЙ ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
11:08 06.10.2025
Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович приняла участие в мероприятиях городского проекта по поддержке молодежных инициатив «Минская смена – 2025», сообщает пресс-служба Минэкономики.
В своем приветствии к финалистам проекта представитель экономического ведомства отметила, что молодежь – бесспорный драйвер социально-экономического развития страны.
«Поэтому меры государственной молодежной политики находят отражение в важнейших стратегических документах, как действующих, так и разрабатываемых», – подчеркнула Ольга Русинович.
В ходе развернувшейся дискуссии о том, как начинающему предпринимателю коммерциализировать результаты своих творческих идей, директор Департамента по предпринимательству дала разъяснения:
куда можно обратиться за консультативной и ресурсной поддержкой,
на каких условиях и на какие цели можно получить льготные кредиты или безвозмездную финансовую поддержку,
какие информационные сервисы доступны предпринимателям,
ответила на другие вопросы.
|
|
