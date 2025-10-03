ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ - БЕССПОРНЫЙ ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ


11:08 06.10.2025

Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович приняла участие в мероприятиях городского проекта по поддержке молодежных инициатив «Минская смена – 2025», сообщает пресс-служба Минэкономики.

В своем приветствии к финалистам проекта представитель экономического ведомства отметила, что молодежь – бесспорный драйвер социально-экономического развития страны.

«Поэтому меры государственной молодежной политики находят отражение в важнейших стратегических документах, как действующих, так и разрабатываемых», – подчеркнула Ольга Русинович.

В ходе развернувшейся дискуссии о том, как начинающему предпринимателю коммерциализировать результаты своих творческих идей, директор Департамента по предпринимательству дала разъяснения:

куда можно обратиться за консультативной и ресурсной поддержкой,

на каких условиях и на какие цели можно получить льготные кредиты или безвозмездную финансовую поддержку,

какие информационные сервисы доступны предпринимателям,

ответила на другие вопросы.
