|06.10.2025
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ
10:15 06.10.2025
Золотовалютные резервы Беларуси продолжают обновлять исторические максимумы, достигнув $13,3 млрд на начало октября.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ключевым фактором стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на $690,4 млн на фоне повышения мировых цен (+11,6% м/м).
«Резервные активы в иностранной валюте выросли на $176,1 млн. С начала года золотовалютные резервы выросли на $4,4 млрд, при этом более половины этого прироста было обеспечено за счет увеличения резервных активов в иностранной валюте», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
