Экономика РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 2,3%

09:00 06.10.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в январе-августе 2025 года в текущих ценах составил 33 733,6 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,3% к уровню января-августа 2024 г.