|06.10.2025
Экономика РБ
ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 2,3%
09:00 06.10.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в январе-августе 2025 года в текущих ценах составил 33 733,6 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,3% к уровню января-августа 2024 г.
