Экономика РБ


СУПРУГИ ИЗ ГОМЕЛЯ ПЫТАЛАСЬ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ В СТРАНУ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ


17:31 03.10.2025

Супружеская пара индивидуальных предпринимателей из Гомеля пыталась незаконно ввезти в страну крупную партию иностранных товаров.

Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе ГТК, это уже третий подобный факт, установленный гомельскими таможенниками в течение месяца.

Движение автомобиля MERCEDES-BENZ остановлено при проведении спецмероприятий на участке дороги М-10 в Добрушском районе.

В прицепе находилась 6 тысяч единиц одежды, обуви, сумок, товаров народного потребления, которые перемещались без необходимых документов. Соответственно, на территорию ЕАЭС они были ввезены без уплаты таможенных платежей.

Общая стоимость груза составила около 120 тыс. белорусских рублей.

Таможенники приняли решение о размещении автомобиля в зоне таможенного контроля. Водитель отказался выполнять законное требование, а его супруга, выступавшая перевозчиком, попыталась урегулировать вопрос недействительными документами.

Гомельской таможней в отношении водителя за неповиновение требованию должностного лица начат административный процесс в соответствии со ст. 24.3 КоАП Республики Беларусь.

Перевозчику, его супруге, грозит штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь
