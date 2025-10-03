В Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Об этом 3 октября 2025 года заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Солигорский район, сообщает пресс-служба президента.

«Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. И то это все решения президента. Лес и сельхозугодья. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения - ни в коем случае".

Глава государства напомнил, что нынешние земли сельскохозяйственного назначения - это в том числе наследие, доставшееся от предков, которые когда-то начинали осваивать территории, занимаясь подсечным земледелием.