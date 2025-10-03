|О компании
|03.10.2025
Экономика РБ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ МТЗ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛА КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕХОСМОТРОВ НА 20%
15:28 03.10.2025
Диагностическая станция Минского транспортного завода за девять месяцев 2025 года провела более 2 тыс. государственных технических осмотров, что почти на 20% больше по сравнению в аналогичным прошлогодним периодом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник диагностической станции МТЗ Сергей Сороко.
«Основная задача линии технического контроля — диагностика автомобилей и проведение государственного технического осмотра. Мы выявляем неисправности, но не устраняем их. Техосмотр проходят все заводские транспортные средства, а также техника сельхозцеха «Гайна». Среди клиентов есть и предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА». Обратиться на станцию могут и частные автовладельцы, и сторонние юридические лица», — отметил Сергей Сороко.
По его словам, в среднем диагностику за день проходят от 10 до 15 автомобилей. На полную проверку машины уходит не более получаса. Стоимость гостехосмотра зависит от типа транспортного средства. К примеру, ТО легкового автомобиля обойдется в 38 рублей, гибридного или электромобиля — в 30 рублей. Для работников МТЗ действует скидка 10 %.
