ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БУТБ АККРЕДИТОВАЛА ПЕРВУЮ БРОКЕРСКУЮ КОМПАНИЮ В СЕРБИИ


15:03 03.10.2025

Сертификат брокера Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) впервые выдан резиденту Сербии. Статус профессионального участника торгов получила компания Balkan Foods Supply D.o.o., которая уже более двух лет регулярно покупает на белорусской биржевой площадке сухое молоко и сливочное масло.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на начальном этапе Balkan Foods Supply D.o.o. планирует стать связующим звеном между белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями и сербскими потребителями молочной продукции, выполняя такие ключевые функции, как привлечение на БУТБ новых импортеров, оказание содействия резидентам Сербии в заключении биржевых сделок и транспортно-логистическое сопровождение биржевых контрактов между белорусскими и сербскими субъектами хозяйствования.

При этом в перспективе новый брокер БУТБ намерен постепенно расширять номенклатуру закупаемых на БУТБ товаров, а также проработать возможность поставок белорусской продукции не только в Сербию, но и в другие страны Балканского полуострова.

В настоящее время сеть зарубежных брокеров БУТБ включает в себя 21 организацию в 11 странах. Лидерами по количеству аккредитованных брокерских компаний являются Россия, Китай и Узбекистан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2025
валюта курс
EUR 3.5271
USD 3.0056
RUB 3.6834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5345 +0.0095
USD 3.0056 +0.0169
RUB 3.6834 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5250
USD 2.9920 3.0000
RUB 3.6730 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1797
EUR/RUB 96.0000 96.2001
USD/RUB 81.4000 81.7996
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте