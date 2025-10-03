Сертификат брокера Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) впервые выдан резиденту Сербии. Статус профессионального участника торгов получила компания Balkan Foods Supply D.o.o., которая уже более двух лет регулярно покупает на белорусской биржевой площадке сухое молоко и сливочное масло.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на начальном этапе Balkan Foods Supply D.o.o. планирует стать связующим звеном между белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями и сербскими потребителями молочной продукции, выполняя такие ключевые функции, как привлечение на БУТБ новых импортеров, оказание содействия резидентам Сербии в заключении биржевых сделок и транспортно-логистическое сопровождение биржевых контрактов между белорусскими и сербскими субъектами хозяйствования.

При этом в перспективе новый брокер БУТБ намерен постепенно расширять номенклатуру закупаемых на БУТБ товаров, а также проработать возможность поставок белорусской продукции не только в Сербию, но и в другие страны Балканского полуострова.

В настоящее время сеть зарубежных брокеров БУТБ включает в себя 21 организацию в 11 странах. Лидерами по количеству аккредитованных брокерских компаний являются Россия, Китай и Узбекистан.