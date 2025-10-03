На сессии по кибербезопасности в рамках международной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» начальник центра кибербезопасности МТС Кирилл Субоч рассказал о подходах компании к защите цифровой инфраструктуры.

Сессия «Кибербезопасность для промышленных лидеров ЕАЭС: от внедрения технологий до их защиты» собрала представителей промышленности и лидеров цифровой трансформации, чтобы обсудить вызовы, возникающие при интеграции ИТ- и ОТ-сред — информационных и операционных технологий. В условиях цифровизации и роста взаимосвязанности систем вопросы устойчивости и безопасности становятся ключевыми для производственного сектора.

В МТС отмечают, что защита промышленных предприятий требует особого подхода. «Мониторинг таких объектов — это не просто отслеживание событий. Это работа с разнородными системами, где важно учитывать специфику технологических процессов, а также высокий уровень ответственности за непрерывность работы. Мы выстраиваем собственную защиту и предоставляем свои услуги рынку с учетом этих особенностей», — прокомментировал Кирилл Субоч.

Отдельное внимание в рамках дискуссии было уделено роли искусственного интеллекта в обеспечении кибербезопасности. В МТС рассматривают ИИ как перспективный инструмент, способный повысить скорость реагирования и точность анализа: «Мы планируем и разрабатываем механизмы, при которых можно использовать ИИ безопасно и не нарушая никаких нормативно-правовых актов регулятора. Это требует аккуратного подхода, но потенциал очевиден, особенно в части предиктивного анализа и автоматизации реагирования».

Справка:

МТС — телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Ее услугами пользуются 5,7 млн жителей страны, а также крупнейшие частные и государственные организации.

Центр кибербезопасности МТС аттестован ОАЦ и является частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности страны. Подразделение обеспечивает защиту ИТ-инфраструктуры компании и предлагает решения для бизнеса, включая мониторинг событий и реагирование на инциденты различного уровня сложности.