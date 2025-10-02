Wildberries открыла возможность продавцам отгружать товары на ПВЗ во избежание очередей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, появление возможности отгрузки товаров сразу на ПВЗ снизила загруженность сортировочных центров Wildberries. С 18 сентября для белорусских продавцов, работающих по модели продаж «Маркетплейс», значительно расширилась сеть пунктов выдачи заказов, в которые они могут напрямую доставлять свою продукцию, минуя склады и сортировочные центры. Такой шаг поспособствовал оптимизации работы, сокращению очередей и дополнительных издержек для селлеров. По данным аналитиков Wildberries, приёмка товаров через ПВЗ по модели «Маркетплейс» в сентябре выросла на 122% по сравнению с августом.

К слову, во избежание высокой нагрузки на СЦ в Щомыслице в период сезона предпраздничных продаж, команда Wildberries в Беларуси рекомендует партнерам свободно отгружать товары в сортировочные центры Бреста, Гомеля, Гродно и Орши, а также следить за уведомлениями в личном кабинете, что поможет заблаговременно перестроить процессы работы и осуществлять ее в комфортном режиме.

Компания Wildberries продолжает предпринимать ряд мер для оптимизации внутренних логистических процессов. В период повышенной нагрузки привлекаются дополнительные ресурсы на сортировочные центры для приемки товаров, ведется активный поиск и подключение складских площадей в черте Минска для увеличения их пропускной способности.

В будущем в Беларуси планируется запуск нового сортировочного центра в Бобруйске и крупнейшего логистического хаба в Индустриальном парке «Великий камень», что не только существенно разгрузит имеющуюся инфраструктуру, но и значительно расширит возможности по выходу на экспортные рынки для белорусских продавцов.