КГК Брестской области выявил факты завышения стоимости работ при реставрации объектов историко-культурных ценностей Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Подрядчиками завышались объемы работ при фактическом их невыполнении. В целом сумма выявленных КГК завышений ремонтно-реставрационных работ составила более 200 тыс. рублей. На сегодняшний день уже возвращено в бюджет 100 тыс. рублей.

Например, одному из подрядчиков были оплачены не выполненные реставрационные работы по воссозданию штукатурки, устройству наливного бетонного пола и реставрации кирпичной кладки стен и сводов.

Кроме того, по предложению КГК Брестской области из проектной документации на объекты исключены излишние работы, которые были включены в нее по причине некачественно проведенных исследований. За счет этого стоимость реставрационных работ снижена более чем на 66 тыс. рублей.

Также выявлены факты некачественного выполнения работ. По требованию КГК недостатки (протекания кровли, восстановление «отваливающейся» штукатурки, ремонт паркета) устранены за счет выполнявшей работы подрядной организации.