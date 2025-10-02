ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНФИН СКОРРЕКТИРОВАЛ ЦЕНЫ НА ДРАГМЕТАЛЛЫ, СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ


11:23 03.10.2025

Постановлением Министерства финансов от 24 сентября 2025 г. №94 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br124,04 (ранее Br109,55); 500 – Br165,39 (ранее Br146,06); 583, 585 – Br193,51 (ранее Br170,89); 750 – Br248,09 (ранее Br219,09); 900 – Br297,7 (ранее Br262,91); 916 – Br302,99 (ранее Br267,58); 950 – Br314,24 (ранее Br277,51); 958 – Br316,89 (ранее Br279,85);

платина – 950 – Br119,78 (ранее Br117,44);

серебро – 750 – Br2,85 (ранее Br2,51); 800 – Br3,04 (ранее Br2,68); 875 – Br3,33 (ранее Br2,93); 916 – Br3,48 (ранее Br3,07); 925 – Br3,52 (ранее Br3,10); 960 – Br3,65 (ранее Br3,22).

Постановление Министерства финансов от 4 августа 2025 г. № 61 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
