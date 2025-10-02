|О компании
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДОЛГОСТРОЕВ
11:07 03.10.2025
В Беларуси сократилось количество долгостроев. Если 4 года назад таких объектов было почти 4,5 тысячи, то сегодня их 341. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
При этом Комитет госконтроля считает принимаемые меры недостаточными. В стране появляются новые сверхнормативные объекты.
