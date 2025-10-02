В Беларуси сократилось количество долгостроев. Если 4 года назад таких объектов было почти 4,5 тысячи, то сегодня их 341. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

При этом Комитет госконтроля считает принимаемые меры недостаточными. В стране появляются новые сверхнормативные объекты.