ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,239 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:40 03.10.2025

В Беларуси на 3 октября намолочено 9,239 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 292 млн.тонн, Гродненская – 1 791 млн.тонн, Брестская – 1 765 млн.тонн, Могилевская – 1 283 млн.тонн, Гомельская – 1 091 млн.тонн, Витебская – 1,017 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 87 % площадей, что составляет 2 025 тысяч гектаров

Средняя урожайность выше прошлогодней на 5,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 681 тысяча тонн – 97 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 261 тыс.га или 84 % запланированного.

Заготовлено льнотресты 143 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,6 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 51 % площадей, что составляет 515 тысяч гектаров

Заготовлено сена 551 тыс.тонн – 76% плана. Сенажа – 13 млн. 652 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 11 млн. 445 тыс.тонн - 55% плана. Травяных кормов - 7 млн. 246 тыс.тонн - 72% плана

Сахарная свекла убрана с 44% площадей, что составляет 44 тысячи гектаров. Накопано 2 миллиона 129 тысяч тонн корнеплода

Картофеля в стране накопано 477 тысяч тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 3,8 ц/га. Убрано уже 68% площадей.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 89 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 55%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2025
валюта курс
EUR 3.5132
USD 2.9887
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5250 -0.005
USD 2.9887 +0.0039
RUB 3.6865 +0.0233
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5150
USD 2.9810 2.9880
RUB 3.6710 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 95.3000 95.7000
USD/RUB 81.0000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте