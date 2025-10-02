|О компании
|03.10.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,239 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
10:40 03.10.2025
В Беларуси на 3 октября намолочено 9,239 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 292 млн.тонн, Гродненская – 1 791 млн.тонн, Брестская – 1 765 млн.тонн, Могилевская – 1 283 млн.тонн, Гомельская – 1 091 млн.тонн, Витебская – 1,017 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 87 % площадей, что составляет 2 025 тысяч гектаров
Средняя урожайность выше прошлогодней на 5,2 ц/га
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 681 тысяча тонн – 97 % от плана
Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 261 тыс.га или 84 % запланированного.
Заготовлено льнотресты 143 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,6 ц/га
Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 51 % площадей, что составляет 515 тысяч гектаров
Заготовлено сена 551 тыс.тонн – 76% плана. Сенажа – 13 млн. 652 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 11 млн. 445 тыс.тонн - 55% плана. Травяных кормов - 7 млн. 246 тыс.тонн - 72% плана
Сахарная свекла убрана с 44% площадей, что составляет 44 тысячи гектаров. Накопано 2 миллиона 129 тысяч тонн корнеплода
Картофеля в стране накопано 477 тысяч тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 3,8 ц/га. Убрано уже 68% площадей.
Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 89 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 55%.
