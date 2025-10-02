|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА $871,7 МЛН.
10:05 03.10.2025
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2025 года составили $13,284 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В сентябре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $871,7 млн. после роста в августе 2025 года на $471,4 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в сентябре увеличилась с $5,9395 млрд. до $6,6292 млрд. Активы в иностранной валюте за сентябрь выросли на $176,1 млн. и на 1 октября 2025 года составили $5,2449 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
Курсы в банках
на 03.10.2025
Конвертация в банках
на 03.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте