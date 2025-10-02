Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2025 года составили $13,284 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В сентябре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $871,7 млн. после роста в августе 2025 года на $471,4 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в сентябре увеличилась с $5,9395 млрд. до $6,6292 млрд. Активы в иностранной валюте за сентябрь выросли на $176,1 млн. и на 1 октября 2025 года составили $5,2449 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.