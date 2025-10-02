Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, со вчерашнего дня приобрести билеты можно как у туристических операторов, так и на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Билеты из Минска на Шри-Ланку: от 1286 BYN в одну сторону, от 2528 BYN туда-обратно

Рейсы по вторникам:

вылет из Минска – в 02.10, прибытие в аэропорт Маттала – в 14.00;

вылет из аэропорта Маттала – в 16.00, прибытие в Минск – в 23.30.

Покупая билет на сайте, в строке поиска вводите Хамбантота – ближайший крупный город к аэропорту Маттала, или Коломбо.