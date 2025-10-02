|О компании
|03.10.2025
Экономика РБ
АВИАБИЛЕТЫ НА ШРИ-ЛАНКУ ИЗ МИНСКА ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ И НА BELAVIA.BY
09:38 03.10.2025
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, со вчерашнего дня приобрести билеты можно как у туристических операторов, так и на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
Билеты из Минска на Шри-Ланку: от 1286 BYN в одну сторону, от 2528 BYN туда-обратно
Рейсы по вторникам:
вылет из Минска – в 02.10, прибытие в аэропорт Маттала – в 14.00;
вылет из аэропорта Маттала – в 16.00, прибытие в Минск – в 23.30.
Покупая билет на сайте, в строке поиска вводите Хамбантота – ближайший крупный город к аэропорту Маттала, или Коломбо.
