АВИАБИЛЕТЫ НА ШРИ-ЛАНКУ ИЗ МИНСКА ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ И НА BELAVIA.BY


09:38 03.10.2025

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, со вчерашнего дня приобрести билеты можно как у туристических операторов, так и на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Билеты из Минска на Шри-Ланку: от 1286 BYN в одну сторону, от 2528 BYN туда-обратно

Рейсы по вторникам:

вылет из Минска – в 02.10, прибытие в аэропорт Маттала – в 14.00;

вылет из аэропорта Маттала – в 16.00, прибытие в Минск – в 23.30.

Покупая билет на сайте, в строке поиска вводите Хамбантота – ближайший крупный город к аэропорту Маттала, или Коломбо.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2025
валюта курс
EUR 3.5132
USD 2.9887
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5250 -0.005
USD 2.9887 +0.0039
RUB 3.6865 +0.0233
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5150
USD 2.9810 2.9880
RUB 3.6710 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 95.3000 95.7000
USD/RUB 81.0000 81.3000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
