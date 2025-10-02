ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МАГАЗИНАХ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MARK FORMELLE ДЛЯ МАЛЫШЕЙ


09:32 03.10.2025

В магазинах Минска и Витебска появилась коллекция для малышей Baby Line от Mark Formelle. Это первый опыт известного бренда в создании стильной одежды для самых маленьких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, коллекция одежды Baby Line создана для детей до 18 месяцев. Линейка отличается натуральными материалами, современным дизайном и практичными решениями, которые делают одежду удобной, дышащей и при этом стильной.

Baby Line включает все базовые категории одежды для первых месяцев жизни: боди с коротким и длинным рукавами, комбинезоны на кнопках, брючки, ползунки и комплекты. Для новорожденных предусмотрены модели со швами наружу и встроенными антицарапками. Вся коллекция выполнена из 100% хлопка, что делает вещи гипоаллергенными и безопасными для чувствительной кожи ребенка.

«Baby Line мы создали для малышей до 18 месяцев — из любви к детям и желания дать им самое лучшее с первых дней. Каждую вещь мы делаем с тем же вниманием к стилю и деталям, что и взрослую одежду. Коллекция быстро полюбилась покупателям, и нас буквально завалили просьбами обеспечить ее наличие в офлайн магазинах. Стильным можно быть уже с рождения», — отмечают в Mark Formelle.

Отдельное внимание уделено стилю: спокойные оттенки и минималистичные детские паттерны отражают актуальный тренд на натуральность и естественность. Большая часть моделей выпускается мультипаками — наборами из нескольких изделий, что повышает удобство для родителей.

Коллекция уже доступна в магазинах Mark Formelle в Минске: ТЦ «Green City», ТЦ «Момо», ТЦ «Expobel», а также — в Витебске в ТЦ «Greenцентр». Приобрести вещи из коллекции можно также в интернет-магазине и на маркетплейсах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2025
валюта курс
EUR 3.5132
USD 2.9887
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5250 -0.005
USD 2.9887 +0.0039
RUB 3.6865 +0.0233
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5150
USD 2.9810 2.9880
RUB 3.6710 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 95.3000 95.7000
USD/RUB 81.0000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте