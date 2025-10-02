В магазинах Минска и Витебска появилась коллекция для малышей Baby Line от Mark Formelle. Это первый опыт известного бренда в создании стильной одежды для самых маленьких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, коллекция одежды Baby Line создана для детей до 18 месяцев. Линейка отличается натуральными материалами, современным дизайном и практичными решениями, которые делают одежду удобной, дышащей и при этом стильной.

Baby Line включает все базовые категории одежды для первых месяцев жизни: боди с коротким и длинным рукавами, комбинезоны на кнопках, брючки, ползунки и комплекты. Для новорожденных предусмотрены модели со швами наружу и встроенными антицарапками. Вся коллекция выполнена из 100% хлопка, что делает вещи гипоаллергенными и безопасными для чувствительной кожи ребенка.

«Baby Line мы создали для малышей до 18 месяцев — из любви к детям и желания дать им самое лучшее с первых дней. Каждую вещь мы делаем с тем же вниманием к стилю и деталям, что и взрослую одежду. Коллекция быстро полюбилась покупателям, и нас буквально завалили просьбами обеспечить ее наличие в офлайн магазинах. Стильным можно быть уже с рождения», — отмечают в Mark Formelle.

Отдельное внимание уделено стилю: спокойные оттенки и минималистичные детские паттерны отражают актуальный тренд на натуральность и естественность. Большая часть моделей выпускается мультипаками — наборами из нескольких изделий, что повышает удобство для родителей.

Коллекция уже доступна в магазинах Mark Formelle в Минске: ТЦ «Green City», ТЦ «Момо», ТЦ «Expobel», а также — в Витебске в ТЦ «Greenцентр». Приобрести вещи из коллекции можно также в интернет-магазине и на маркетплейсах.