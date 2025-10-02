ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА УСЛУГ СВЯЗИ


09:28 03.10.2025

В Палате Представителей Национального собрания состоялся семинар-совещание по вопросам повышения качества связи. Мероприятие в овальном зале собрало представителей депутатского корпуса, профильных министерств, а также руководителей телеком-операторов.

Лейтмотивом встречи в овальном зале стала рабочая дискуссия, состоявшаяся 18 сентября в центральном офисе МТС, где члены Палаты Представителей и руководство компании обсудили перспективы развития мобильной связи и подходы к реагированию на обращения граждан. В этот раз обсуждение охватило все ключевые направления развития отрасли: от повышения доступности услуг до совершенствования качества обслуживания. Участники обменялись мнениями о текущем состоянии рынка, рассмотрели возможные механизмы повышения эффективности и затронули вопросы актуализации нормативной базы, регулирующей сферу.

В комментарии журналистам в рамках мероприятия Генеральный директор компании МТС Владимир Козырь подчеркнул важность совместной работы всех участников отрасли: «Повышение качества связи — это не разовая задача, а системная работа, которая требует согласованных усилий со стороны операторов, регуляторов и законодателей. Отрадно видеть, что в течение этого года был принят ряд нормативных актов, которые позволят нам существенно повысить качество этой работы. Вместе с тем запрос на стабильную, доступную и быструю мобильную связь звучит все громче, и мы готовы вносить свой вклад в достижение этих целей. Есть ряд конкретных предложений, которые, как мы считаем, будут полезны и способствуют ускоренному росту качества связи. Уверены, что в конструктивном взаимодействии с представителями законодательной власти эти инициативы смогут получить необходимую проработку и поддержку».

Также руководитель МТС напомнил, что на уровне Главы государства поставлена задача по вхождению Республики Беларусь в число тридцати стран мира с самой высокой скоростью мобильного интернета. «Это требует от нас не только технологических усилий, но и системной поддержки на уровне отраслевых решений. Мы готовы работать в этом направлении и двигаться к цели, которая имеет стратегическое значение для всей страны», — отметил Владимир Козырь.

В МТС подчеркивают, что участие в подобных мероприятиях позволяет формировать общее понимание приоритетов и совместно искать решения для повышения качества связи и цифровой доступности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2025
валюта курс
EUR 3.5132
USD 2.9887
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5250 -0.005
USD 2.9887 +0.0039
RUB 3.6865 +0.0233
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5150
USD 2.9810 2.9880
RUB 3.6710 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 95.3000 95.7000
USD/RUB 81.0000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте