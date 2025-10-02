В Палате Представителей Национального собрания состоялся семинар-совещание по вопросам повышения качества связи. Мероприятие в овальном зале собрало представителей депутатского корпуса, профильных министерств, а также руководителей телеком-операторов.

Лейтмотивом встречи в овальном зале стала рабочая дискуссия, состоявшаяся 18 сентября в центральном офисе МТС, где члены Палаты Представителей и руководство компании обсудили перспективы развития мобильной связи и подходы к реагированию на обращения граждан. В этот раз обсуждение охватило все ключевые направления развития отрасли: от повышения доступности услуг до совершенствования качества обслуживания. Участники обменялись мнениями о текущем состоянии рынка, рассмотрели возможные механизмы повышения эффективности и затронули вопросы актуализации нормативной базы, регулирующей сферу.

В комментарии журналистам в рамках мероприятия Генеральный директор компании МТС Владимир Козырь подчеркнул важность совместной работы всех участников отрасли: «Повышение качества связи — это не разовая задача, а системная работа, которая требует согласованных усилий со стороны операторов, регуляторов и законодателей. Отрадно видеть, что в течение этого года был принят ряд нормативных актов, которые позволят нам существенно повысить качество этой работы. Вместе с тем запрос на стабильную, доступную и быструю мобильную связь звучит все громче, и мы готовы вносить свой вклад в достижение этих целей. Есть ряд конкретных предложений, которые, как мы считаем, будут полезны и способствуют ускоренному росту качества связи. Уверены, что в конструктивном взаимодействии с представителями законодательной власти эти инициативы смогут получить необходимую проработку и поддержку».

Также руководитель МТС напомнил, что на уровне Главы государства поставлена задача по вхождению Республики Беларусь в число тридцати стран мира с самой высокой скоростью мобильного интернета. «Это требует от нас не только технологических усилий, но и системной поддержки на уровне отраслевых решений. Мы готовы работать в этом направлении и двигаться к цели, которая имеет стратегическое значение для всей страны», — отметил Владимир Козырь.

В МТС подчеркивают, что участие в подобных мероприятиях позволяет формировать общее понимание приоритетов и совместно искать решения для повышения качества связи и цифровой доступности.