Экономика РБ


ИННОВАЦИОННЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЗАПУСТЯТ В ОДНОМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЦЕХОВ МТЗ В ОКТЯБРЕ


15:56 02.10.2025

Механический цех №5 Минского тракторного завода в октябре введет в эксплуатацию пять инновационных токарных станков с числовым программным управлением. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель начальника цеха по технической части Андрей Алексин.

«Новое оборудование китайского производства позволит вывести обработку деталей на принципиально новый уровень. Инновационные станки значительно ускорят процесс токарной обработки, что положительно скажется на общей производительности участка. Однако главный акцент мы делаем не на скорости, а на качестве. Благодаря оптимальным режимам резания и механической обработки оборудование гарантирует микронную точность изготовления деталей. Это напрямую повлияет на надежность и долговечность тракторов BELARUS», — отметил Андрей Алексин.

По его словам, в ближайшей перспективе цех получит еще четыре аналогичных станка. Таким образом, общее количество новых единиц оборудования достигнет девяти, что позволит сформировать полноценный высокотехнологичный участок.
с 03.10.2025
валюта курс
EUR 3.5132
USD 2.9887
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5250 -0.005
USD 2.9887 +0.0039
RUB 3.6865 +0.0233
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5080 3.5140
USD 2.9720 2.9790
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 95.5000 95.6900
USD/RUB 80.6500 80.9900
подробнее
