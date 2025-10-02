Механический цех №5 Минского тракторного завода в октябре введет в эксплуатацию пять инновационных токарных станков с числовым программным управлением. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель начальника цеха по технической части Андрей Алексин.

«Новое оборудование китайского производства позволит вывести обработку деталей на принципиально новый уровень. Инновационные станки значительно ускорят процесс токарной обработки, что положительно скажется на общей производительности участка. Однако главный акцент мы делаем не на скорости, а на качестве. Благодаря оптимальным режимам резания и механической обработки оборудование гарантирует микронную точность изготовления деталей. Это напрямую повлияет на надежность и долговечность тракторов BELARUS», — отметил Андрей Алексин.

По его словам, в ближайшей перспективе цех получит еще четыре аналогичных станка. Таким образом, общее количество новых единиц оборудования достигнет девяти, что позволит сформировать полноценный высокотехнологичный участок.