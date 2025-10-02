Александр Лукашенко 2 октября провел три закрытые встречи по вопросам в области ВПК, сотрудничества со странами Африки, а также нефтепереработки. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

На первой встрече обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным с нашими зарубежными партнерами проектам. Перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности - обо всем говорили сегодня в кабинете Первого.

Тема следующего доклада президенту - сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений - еще один блок вопросов.

Поставки нашей продукции на африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности - все это востребованные направления, по которым есть запрос у наших африканских партнеров. По всем направлениям Лукашенко потребовал интенсифицировать работу и ускориться.

Тема номер три - нефтепереработка.

На рабочей встрече по данному вопросу акцент в обсуждении был сделан на улучшении эффективности и увеличении объемов переработки нефти.