|02.10.2025
Экономика РБ
ВПК, АФРИКА, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА. ЛУКАШЕНКО ПРОВЕЛ ТРИ ЗАКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ
14:42 02.10.2025
Александр Лукашенко 2 октября провел три закрытые встречи по вопросам в области ВПК, сотрудничества со странами Африки, а также нефтепереработки. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.
На первой встрече обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным с нашими зарубежными партнерами проектам. Перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности - обо всем говорили сегодня в кабинете Первого.
Тема следующего доклада президенту - сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений - еще один блок вопросов.
Поставки нашей продукции на африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности - все это востребованные направления, по которым есть запрос у наших африканских партнеров. По всем направлениям Лукашенко потребовал интенсифицировать работу и ускориться.
Тема номер три - нефтепереработка.
На рабочей встрече по данному вопросу акцент в обсуждении был сделан на улучшении эффективности и увеличении объемов переработки нефти.
