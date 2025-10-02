|О компании
|02.10.2025
Экономика РБ
КАРАНКЕВИЧ И МИЛЛЕР ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ
14:23 02.10.2025
Состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, речь шла о ходе подготовки компанией «Газпром трансгаз Беларусь» объектов газотранспортной инфраструктуры республики к прохождению осенне-зимнего периода
Отмечено, что работа, в том числе закачка газа в подземные хранилища Беларуси, ведется по графику. Выполняемый комплекс мероприятий позволит надежно обеспечивать потребителей необходимыми объемами газа во время отопительного сезона
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивает эксплуатацию газотранспортной системы на территории Республики Беларусь
