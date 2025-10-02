ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КАРАНКЕВИЧ И МИЛЛЕР ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ


14:23 02.10.2025

Состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, речь шла о ходе подготовки компанией «Газпром трансгаз Беларусь» объектов газотранспортной инфраструктуры республики к прохождению осенне-зимнего периода

Отмечено, что работа, в том числе закачка газа в подземные хранилища Беларуси, ведется по графику. Выполняемый комплекс мероприятий позволит надежно обеспечивать потребителей необходимыми объемами газа во время отопительного сезона

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивает эксплуатацию газотранспортной системы на территории Республики Беларусь
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5250 -0.005
USD 2.9887 +0.0039
RUB 3.6865 +0.0233
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5080 3.5140
USD 2.9720 2.9790
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 95.5000 95.6900
USD/RUB 80.6500 80.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте