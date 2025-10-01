Незаконную схему вовлечения в торговый оборот крупной партии сыра европейского производства пресекли брестские таможенники. «Предпринимателя» оперативники установили при проведении специальных мероприятий в г. Барановичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, так, 45-летний гражданин Беларуси организовал перемещение из Польши через пункт пропуска «Брест» 250 кг сыра мелкими партиями. На сопредельной стороне продукция раздавалась частями физическим лицам для ввоза под видом товаров для личного пользования.

Таможенники остановили мужчину уже во время транспортировки продукции в Россию для реализации. Логично, что никаких товаросопроводительных документов на «серый импорт» у него не было.

Партия сыра стоимостью 30 тыс. бел. рублей изъята. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.