Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2025 г. № 538 определены победители Национального конкурса от областей и г. Минска в пяти номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес сфере услуг» и «Эффективный индивидуальный бизнес».

Звания «Ганаровы прадпрымальнiк» в этот раз удостоены четыре организации, признанные «предпринимателями года» в течение двух лет подряд.

По традиции награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим из лучших будут вручены дипломы, памятные призы, денежные вознаграждения, а также подарки от партнеров церемонии.