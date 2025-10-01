|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
13:15 02.10.2025
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2025 г. № 538 определены победители Национального конкурса от областей и г. Минска в пяти номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес сфере услуг» и «Эффективный индивидуальный бизнес».
Звания «Ганаровы прадпрымальнiк» в этот раз удостоены четыре организации, признанные «предпринимателями года» в течение двух лет подряд.
По традиции награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим из лучших будут вручены дипломы, памятные призы, денежные вознаграждения, а также подарки от партнеров церемонии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
Курсы в банках
на 02.10.2025
Конвертация в банках
на 02.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте