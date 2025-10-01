ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ УСТАНОВЛЕНА РАСЧЕТНАЯ НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 2026 ГОД


11:34 02.10.2025

В Беларуси установлена расчетная норма рабочего времени на 2026 год. Это решение закреплено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 16 сентября 2025 г. № 95.

В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Республики Беларусь Правительством или уполномоченным им органом ежегодно устанавливается расчетная норма рабочего времени при пятидневной и шестидневной рабочей неделе календарного года

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на Минтруда и соцзащиты, расчетная норма определена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (статья 112 Трудового кодекса) и составит не более: 2024 часов – для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье; 2019 часов – для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

Норма установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для:

пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 7 часов;

шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 часа соответственно.

Данная норма применяется нанимателем для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составления графиков работ (сменности), а также в целях контроля за соблюдением норм продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом.

Постановление вступает в силу с 2 октября 2025 г.
