В соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным 30 сентября Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Торгово-промышленной палатой Рязанской области, планируется наладить системное взаимодействие между двумя организациями с целью комплексного продвижения инструментов биржевой торговли и привлечения деловых кругов региона на электронную платформу БУТБ.

Результатом данной работы станет рост взаимного товарооборота, упрощенный поиск поставщиков и покупателей товаров, снижение внешнеторговых рисков и сокращение маркетинговых издержек.

Подписание документа состоялось в рамках заседания Рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Рязанской области, участие в котором приняла первый заместитель председателя правления БУТБ Ольга Горелик.

«Рязанская область представляет значительный интерес для Беларуси в части развития биржевой торговли ввиду широкого ассортимента товаров, которые могут экспортироваться и импортироваться через нашу электронную площадку. Например, в этом году белорусские предприятия регулярно поставляли в регион сливочное масло, мясопродукты, кожевенные полуфабрикаты и лом цветных металлов. В свою очередь рязанские производители зерна активно реализовывали на биржевых торгах пшеницу. Схожая структура товарооборота была и в прошлом году, поэтому в дальнейшем для обеспечения положительной динамики суммы сделок считаю необходимым проработать новые товарные позиции, востребованные в Беларуси и Рязанской области. В этой связи содействие со стороны региональной торгово-промышленной палаты будет особенно ценным», — подчеркнула Ольга Горелик, рассказывая об общих задачах, стоящих перед БУТБ и ТПП Рязанской области на ближайшую перспективу.

По данным БУТБ, с начала года клиентами биржевой площадки стали 4 новые компании из Рязанской области, а общее количество аккредитованных на бирже субъектов хозяйствования региона на сегодняшний день составляет 37. Почти 70% всей суммы биржевых сделок, совершенных в 2025 г. рязанскими компаниями, обеспечила продукция агропромышленного комплекса. На металлопродукцию и промышленные товары пришлось 28% и 3% товарооборота соответственно.